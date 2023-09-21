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общество проиcшествия

В Новосибирске тело 22-летнего юноши заметили у многоэтажки на Полтавской

Фото: Михаила Докукина / Сиб.фм

Тело 22-летнего парня нашли у многоэтажки на улице Полтавской в Новосибирске.

20 сентября у многоэтажки №29 на улице Полтавской в Новосибирске местные жители заметили тело 22-летнего парня. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Юноша выпал с седьмого этажа и скончался на месте от полученных травм. По словам свидетелей инцидента, на месте работают сотрудники полиции. Эту информацию «Сиб.фм» подтвердили в пресс-службе СКР по Новосибирской области. Следователи устанавливают детали произошедшего.

Напомним, что в Новосибирске восемь детей покончили с собой. Самому младшему было 11 лет, а старшему — 17 лет.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что жители Новосибирска составили рейтинг из пяти худших жилмассивов. Наименьшую оценку получил жилмассив «Плющихинский» — его оценили в 2,3 звезды.

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Диана Джафарова
журналист

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