Жители Новосибирска составили топ-5 худших жилмассивов

Проблемы связаны с благоустройством придомовых территорий, состоянием дорог, и наличием маргинальных личностей.

В Новосибирске выразили свое неудовольство по ряду проблем, связанных с благоустройством придомовых территорий, состоянием дорог, и наличием маргинальных личностей в подъездах.

Жилмассив «Чистая слобода» получил оценку 3,6 звезды на основе 21 отзыва. Местные жители хвалят его за хорошее месторасположение и закрытые дворы без автомобилей. Однако, жители также выразили недовольство отсутствием зеленых газонов, пешеходных дорожек и наличием маргинальных личностей.

На жилой район «Родники» пришлась такая же оценка — 3,6 звезды на основе 19 отзывов. Жители отметили наличие школ, торговых центров и подземных парковок, но также жаловались на проблемы инфраструктуры, разбитые дороги и постоянные пробки на дорогах. Также упомянули регулярные ДТП на перекрестках.

Мнения жителей Юго-Западного жилмассива оценили в 3,6 звезды, но разделились. Некоторые описывают его как грязный и заброшенный микрорайон с проблемами безопасности. Другие утверждают, что район имеет потенциал для развития, отмечая наличие магазинов, кафе, спортивных площадок и удобную транспортную доступность.

Затулинский жилмассив получил оценку 3,2 звезды на основе 34 отзывов. Жители отметили наличие школ и детских садов, но также выразили беспокойство по поводу изобилия алкогольных магазинов и пробок на выезде из района.

Жилмассив «Плющихинский» получил наименьшую оценку — 2,3 звезды на основе 34 отзывов. Жители описали его как "маленький городок на окраине города" с постоянными пробками и отсутствием тротуаров. Также были высказаны претензии к качеству жилья, описывая стены как картонные и жалуясь на отсутствие звукоизоляции.

Ранее Сиб.фм сообщало, что на Новосибирск надвигается арктический холод.