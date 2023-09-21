В Новосибирской области разработают сеть для поиска угнанного транспорта

Всего в регионе выбрали 19 проектов от инновационных компаний.

В Новосибирской области выбрали 19 проектов, представленных инновационными компаниями. Совсем скоро они смогут рассчитывать на господдержку по результатам конкурса на трансфер и коммерциализацию технологий. Региональное Министерство науки и инноваций подвело итоги первого этапа конкурса. Второй этап планиурется осенью этого года.

Проекты получат финансовую поддержку в 45 миллионов рублей.

Вот примеры нескольких проектов: сеть для поиска угнанного транспорта, технологии производства заготовок протезов стоп человека, разработка биологических инсектицидов, создание беспроводных датчиков параметров микроклимата и другие.

Ранее Сиб.фм сообщало, что областной суд сократит парковочные места рядом с новым зданием.