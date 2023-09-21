Жители Новосибирска возмутились неаккуратной обрезкой деревьев в центре города

Жители Железнодорожного района Новосибирска пожаловались на неаккуратно спиленные деревья.

В середине сентября жители центра Новосибирска обратили внимание на обрезку деревьев, которая больше похоже на отпиливание огромных кусков от этих деревьев. Пострадали деревья на улицах Революции, Урицкого, Чаплыгина и Депутатской в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом сообщает организация "Тихий центр" в группе Вконтакте.

Активисты направили запросы вице-мэру города Анне Терешковой и её подведомственному управлению по благоустройству общественных пространств, чтобы они оценили результат работ по обрезке деревьев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли посмертное послание спиленного дерева. Неизвестно, что стало причиной спила: плановая расчистка строительной площадки или благоустройство городской территории. Судя по расщеплённой гнилой сердцевине пня, это дерево вполне могло представлять угрозу для прохожих и автомобилей.