Новосибирский офицер рассказал, почему ВСУ не может пробить «линию Суровикина»

Он объяснил, что эта линия состоит из 20-ти километров укреплений.

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал, что «линия Суровикина» состоит из укреплений, рубежей сопротивления. В них входят минные поля, позиции для боевых машин, которые, на данный момент, играют роль линии обороны. Об этом комбат рассказал в интервью Сиб.фм.

«Эта линия была выстроена, потому что от неё очень удобно контратаковать. Вот, есть линия, на каких-то участках обороны наши смотрят, где есть возможность прорыва или удара, сосредотачивают силы и средства, и они начинают тогда идти на противника. И легче атаковать от обороны», — говорит Панферов.

Командир «Веги» отметил, что похожая линия есть и у украинской армии. Однако она напрямую зависит от тех, кто поставляет ВСУ оружие и технику.

«То, что мы так работаем, это на данный момент, самый оптимальный порядок действий, который должен быть для наших Вооружённых сил, учитывая средства, возможности промышленности и прочее», — заключил Панферов.

Ранее Сиб.фм сообщало о том, что Панферов раскрыл стоимость обучения операторов БПЛА.