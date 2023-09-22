Как отличить коронавирус от ОРВИ: какие симптомы говорят о болезни

Недаром медики сравнивают ковид с гриппом или ОРВИ – все они одинаково разрушительно действуют на организм человека. Но отличить их всё-таки можно.

Грипп, риновирусную инфекцию, аденовирусную инфекцию и ряд другие заболевания дыхательных путей медики объединяют в группу ОРВИ. Эти патологии схожи в своих проявлениях: высокая температура тела, головные боли, слабость, чихание и кашель. Коронавирусная инфекция отличается от них более тяжелыми симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, пояснила врач-валеолог Борисовской больницей №2 Валентина Коновалова.

По её экспертным наблюдениям, ковид «выдает» признаки, нетипичные при для группы ОРВИ:

· снижение обонятельной и вкусовой чувствительности (аносмия);

· изменение характера вкуса или запаха;

· тошнота;

· ощущение нехватки воздуха (одышка);

· ломота в теле;

· боль в грудной клетке.

Кроме того, коронавирус способен вызвать обострение практически любой хронической патологии. Однако симптоматика, как уверяют медики, не надёжный критерий в постановке точного диагноза. Только дополнительные методы помогают поставить уточнённый диагноз, что важно при ковиде, лечение которого отличается от ОРВИ и гриппа:

- компьютерная томография легких;

- определение уровня кислородного насыщения крови (сатурации);

- развёрнутый анализ крови.