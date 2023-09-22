Командир «Веги» Панфёров рассказал о сроках завершения СВО

Новосибирский вице-спикер Заксобрания предположил, когда может завершиться спецоперация.

Представитель батальона "Вега" в Новосибирске Андрей Панфёров дал свою оценку ситуации в специальной военной операции (СВО) и указал возможные сроки её окончания. В интервью Сиб.фм комбат отметил, что октябрь будет важным периодом для анализа ситуации и принятия дальнейших решений. По его словам, приезд Эрдогана и отправка американских военных в регион свидетельствуют о том, что глобальные политики принимают эту проблему весьма серьёзно.

Панфёров также отметил ракетный удар по Севастополю, рассматривая его как демонстрацию военных возможностей противника. Он сказал, что боевые действия продолжатся и не стоит ожидать затишья осенью. Комбат не исключил возможность проведения конфиденциальных переговоров, но заявил, что пока рано говорить об окончании СВО в текущей обстановке.

Панфёров подчеркнул, что Россия не собирается уступать свои территории и это факт, независимо от того, когда закончится СВО. Он отметил, что планы на будущее можно будет рассматривать только после выполнения нынешних задач российскими войсками и достижения новых этапов в операции.

Ранее командир «Веги» Панфёров рассказал, чем занимается его сын на СВО.