Комбат Панфёров из Новосибирска дал прогноз о сроках окончания СВО

Новосибирский офицер предположил, когда может завершиться спецоперация.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров дал свой прогноз относительно сроков окончания специальной военной операции (СВО), пишет «МК в Новосибирске». Он заявил, что октябрь станет отправной точкой для оценки ситуации и прогнозирования дальнейших действий. По словам комбата, приезд президента Турции Эрдогана и отправка американских военных в регион говорят о том, что мировые политики серьезно взялись за решение этой проблемы.

Панфёров также отметил ракетный удар по Севастополю, считая его демонстрацией возможностей противников. Он уверен, что боевые действия продолжатся и осенью не наступит затишье. Комбат не исключил возможности проведения закулисных переговоров, но признал, что в текущей обстановке рассуждать об окончании СВО ещё рано.

Панфёров подчеркнул, что Россия не будет уступать свои территории и это является неоспоримым фактом, независимо от сроков окончания СВО. Он отметил, что дальнейшие планы можно будет рассматривать только после выполнения текущих задач российскими войсками и достижения новых рубежей.

Напомним, ранее «Веги» Панфёров рассказал, чем занимается его сын на СВО.