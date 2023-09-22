Новосибирский крематорий прокомментировал арест 50 ниш скорби за долги

Директор крематория Новосибирска рассказал, кому принадлежат ниши, арестованные судебными приставами из-за долгов.

Директор новосибирского похоронного дома Борис Якушин в разговоре с корреспондентом Сиб.фм объяснил, какое его организация имеет отношение к нишам скорби. Ранее судебные приставы арестовали часть колумбария из-за долгов. По словам Якушина, ниши находятся в собственности у муниципальной организации

«Были арестованы ниши, которые являются собственностью МУП МПС «Новосибирский крематорий», учредитель которого — администрация Новосибирского района области. Само муниципальное унитарное предприятие съехало с этого адреса ещё в 2017 году, забрав всё своё имущество, кроме колумбарных ниш. Чем сейчас занимается и где располагаются, мы не знаем. Арест ниш никак не отразился на работе крематория, парк Памяти также работает в штатном режиме», — прокомментировал собеседник.

Юридический адрес организации совпадает с адресом Новосибирского крематория — п. Восход, ул. Военторговская, д. 4/1, однако фактически МУП там не находится. Руководитель муниципального предприятия отказался комментировать ситуацию в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске приставы арестовали неоплаченные ниши скорби в крематории. Судебные приставы осуществили арест 50 ниш скорби, поскольку их владелец не выполнил свои финансовые обязательства перед государством.

В результате 17 исполнительных листов были отправлены в отделение судебных приставов Новосибирского района для взыскания налоговых сборов. Часть суммы долга уже была погашена, однако осталось еще 976 тысяч рублей. Директор организации заявил, что не имеет достаточных средств для погашения задолженности, и добавил, что ячейки скорби не пользуются большим спросом. Подтверждение этому получено и от банков, которые подтвердили отсутствие движений денежных средств на счетах должника.

Если должник не внесет платеж в ближайшее время, приставы передадут имущество в специализированную организацию для последующей продажи, а полученные средства будут использованы для погашения долга.