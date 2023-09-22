Новосибирский офицер рассказал, куда жаловаться при долгой доставке тела погибшего участника СВО

В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров назвал причины, по которым могут долго доставлять тело погибшего участника СВО.

Новосибирский комбат «Веги» Андрей Панфёров рассказал в интервью издания Сиб.фм, куда обращаться при долгой доставке тела погибшего участника СВО.

По его словам, в первую очередь нужно обращаться в Министерство обороны РФ, военкоматы или к депутатам Законодательного собрания. Долго возвращать тело родным могут по целому ряду причин. Например, не могут долго найти тело или из-за генетической экспертизы, когда нужно установить личность.

«Бывают случаи, что непонятно, кому передавать тело. Родители говорят нам, а жена – мне. Будем считать, что это единичные случаи из ста, ну может, пять случаев, которые освещают, а бывает – солдата вовремя отправляют, хоронят и оплачивают и провожают в последний путь со всеми почестями. С установления гибели до доставки тела в Ростов-на-Дону, а затем на родину может пройти около месяца», — объяснил он.

По поводу выплат также стоит обращаться в Минобороны, военкомат и к депутатам, советует Панферов.

«Сразу надо понять, почему задерживают. Я насколько знаю, тоже есть нормативные акты в течение какого срока должны быть перечислены деньги. Но все это в течение месяца. Я вам скажу, по своему опыту, что все необходимые справки, которые необходимы для того, чтобы семья получила, этим занимается офицер, который соответственно сопровождает тело. Он приезжает в военкоматы и не имеет права уехать до тех пор, пока он не получит эти справки. Государственный регламент четко прописан», — подытожил военный.



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