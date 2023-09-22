Павел Глоба дал неутешительный прогноз по военному конфликту

Астролог считает, что ситуация на Украине в ближайшее время не изменится.

Согласно прогнозу российского астролога и публициста Павла Глобы, ситуация на востоке Украины не изменится в ближайшее время. Однако, он отмечает, что в следующем году наступит некоторое облегчение и напряжение в мире немного уменьшится.

По мнению Глобы, в 2024 году жители востока Украины смогут немного отдохнуть от боевых действий, и их жизнь начнет постепенно улучшаться. Однако, он подчеркивает, что это затишье не является окончательным миром.

Астролог также высказал мнение, что полное прекращение конфликта произойдет только тогда, когда на Украине придет к власти разумный лидер.

Напомним, ранее новосибирский офицер предупредил об изменениях в ходе СВО в октябре.