Перевозчик рассказал о повреждениях севшего под Новосибирском самолёта

О повреждениях севшего в Новосибирской области Airbus A320 доложил перевозчик.

В «Уральских авиалиниях» рассказали о повреждениях самолёта Airbus A320, экстренно севшего 12 сентября под Новосибирском.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, самолёт не имеет серьёзных повреждений и в будущем сможет снова совершать полёты.

«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — говорится в сообщении.

Сейчас с Airbus A320 сняли речевой и параметрический самописцы. Повреждённые элементы вентилятора двигателя поэтапно заменят после оценки состояния силовых элементов. Борт упирается на деревянные платформы, чтобы сохранить устойчивое положение в поле. Там самолёт простоит несколько месяцев, пока не придёт время для его транспортировки.

В пресс-службе добавили, что за повреждённым транспортом круглосуточно следит охрана. К концу недели вокруг него установят ограждение.

Напомним, что 12 сентября самолёт компании «Уральские авиалинии» направлялся из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле Убинского района. Он находится на расстоянии 180 километров от Новосибирска. Известно, что при посадке у Airbus A320 отказала «зелёная» гидросистема. Ни один из 161 пассажира не получил серьёзных травм: лишь пятеро пожаловались на повышенное давление.

Подробности о незапланированной посадке самолёта — в материале «Сиб.фм».