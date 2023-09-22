Под Новосибирском правоохранители выявили более 50 мигрантов-нарушителей

15 иностранных граждан решили выдворить из России.

В Новосибирской области сотрудники полиции и Госавтоинспекции провели серию рейдов на территории рынков в регионе, что привело к выявлению более 50 мигрантов-нарушителей закона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции активно проверяли документы у иностранных граждан, находящихся на территории рынков. В результате проведенных мероприятий выявлено, что 19 из них нарушили миграционное законодательство. Кроме того, 13 иностранных граждан оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

По решению компетентных органов, 15 мигрантов выдворили из России.

Ранее Сиб.фм сообщало, что под Новосибирской областью живут более 62 тысяч мигрантов.