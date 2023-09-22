Пьяная жительница Новосибирска попыталась зарезать свою знакомую

Женщина из Новосибирска попыталась убить собутыльницу.

Жительница Кировского района Новосибирска многократно ударила ножом свою знакомую. К счастью, потерпевшая выжила. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле 2023 года 35-летняя жительница города выпивала вместе со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, из-за которого одна из женщин взяла нож и нанесла второй множественные удары в разные части тела, в том числе и по шее.

Потерпевшая активно оказывала сопротивление, а в дальнейшем ей помогли прибывшие по вызову врачи скорой помощи. На напавшую завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. За 2 месяца следователи сформировали обвинительное заключение и передали его в Кировский районный суд.

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