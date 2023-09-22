Раскрыта личность мужчины, который напал на девушку с грудным ребёнком в Новосибирске

Мужчина, который напал на женщину с грудным ребёнком в Новосибирске, оказался ранее судимым.

В Новосибирске в четверг, 21 сентября, мужчина напал на молодую девушку с грудным ребёнком на улице Забалуева, 90. Алена (имя изменено) рассказала корреспонденту Сиб.фм, что конфликт начался из-за замечания мужчине — он выдыхал сигаретный дым прямо в младенца.

По данным Сиб.фм, мужчина, на которого жалуется весь подъезд, — 34-летний Илья Г. На Забалуева он живет в квартире родной сестрой и нигде не работает.

Кроме этого, Илью четыре раза привлекали к уголовной ответственности. Так, в 2012 году на него возбудили дело за умышленное причинение средней тяжести здоровью (ст. 112 УК РФ), но прекратили из-за примирения сторон.

В 2015 он был осужден на 2 года уже за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Через 9 месяцев заключения получил условно-досрочное освобождение.

Спустя 3 месяца после выхода из тюрьмы он вновь оказался на скамье подсудимых. В этот раз он сел пьяный за руль и получил 11 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

В 2022 году на него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков). По версии следствия, Илья Г. купил себе a-PVP, но был пойман сотрудниками ГИБДД. Он им пояснил, что приобрел себе 0,27 граммов вещества для личного пользования.

Дело до суда дошло в 2023 году. Летом ему вынесли приговор, а в законную силу он вступил в сентябре. В картотеке Ленинского районного суда присутствует данное дело, однако судебный акт не выложен. Предположительно, Илья получил условный срок, а уже через месяц напал на девушку с ребёнком и на соседей, которые пытались её защитить.

На его странице в социальной сети «Вконтакте» присутствует АУЕ* атрибутика, а сервис GetContact показывает, что номер Ильи Г. в телефонах других людей своеобразно записан. Например, у одного он подписан как «Заварыч», «Голд» и «Тип странный».

Как ранее писал Сиб.фм, избитая женщина с грудным ребёнком рассказала подробности конфликта. После инцидента, по её словам, она написала на Илью заявление в полицию.

*17 августа 2020 года решением Верховного Суда России по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ было признано экстремистской организацией.