В Новосибирске избитая женщина с грудным ребёнком рассказала подробности о буйном соседе

В Новосибирске неадекватный мужчина на протяжении трёх лет терроризирует соседей на Забалуева.

Вечером в четверг, 21 сентября, неадекватный мужчина на улице Забалуева, 90, напал на женщину с грудными ребёнком на руках и несколько раз сильно ударил её по голове. Корреспондент Сиб.фм связался с пострадавшей и выяснил причину конфликта.

Алёна (имя изменено по просьбе собеседницы) рассказала, что с подругой отправилась встречать своего второго ребёнка со школы. Возле подъезда курил сосед Илья и выдохнул дым прямо в грудного ребёнка, на что Алена сделала замечание.

«Он начал крыть меня матами из-за замечания», — вспоминает она.

Дальше он стал распускать руки и нанёс Алене удары по голове. За девушек решил заступиться парень, который стал отводить неадекватного, но сам получил кулаком по лицу. На помощь прибежал ещё один очевидец — молодой парень увидел со стороны, как взрослый мужчина избивает соседей, а затем распылил газ из баллончика в нападавшего.

Дальше на помощь прибежали другие соседи, которые скрутили Илью и вызвали полицию. По словам Алёны, Илья терроризирует весь подъезд на протяжении 3 лет.

«Его весь дом знает, он всем нервы вымотал. Перед этим он просто так избил несовершеннолетнего, а также скинул трехлитровую банку из окна. Он ко всем без причин пристаёт, моей подруге предлагал с ним заняться сексом. В соседний магазин он приходил с ножом, где угрожал посетителям», — утверждает девушка.

Кроме этого, очевидцы утверждают, что сам мужчина психически нестабилен.

«Его уже несколько раз увозили полицейские, но через пару часов или сутки возвращался домой из отделения», — жалуется пострадавшая.

После конфликта очевидцы ждали полицию более трёх часов. Все это время его несколько человек держали на земле, чтобы он не скрылся. Собеседница рассказала, что она и ещё несколько пострадавших написали заявления в полицию, а ей дали направление на прохождение медицинского освидетельствования, чтобы снять побои.



Как ранее писал Сиб.фм, 20 сентября в Дзержинском районе Новосибирска 31-летний мужчина держал беременную девушку в гараже, где жестоко её избивал.