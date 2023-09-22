Стало известно, на каких автомобилях ездят депутаты Новосибирска

В Новосибирске составили список автомобилей депутатов.

После того, как Совет Госдумы РФ решил пересадить депутатов на «Лады» во время работы на округах, СМИ опубликовали список автомобилей у депутатов Новосибирска. По всей видимости, многим из них будет весьма непривычно пересаживаться на отечественные машины.

Так, депутат Фёдор Николаев обычно передвигается на BMW X7 M50d. Рыночная стоимость такой машины — от 8,5 до 10 млн рублей. Она считается не его личной, а зарегистрирована на «Новосибирскавтодор».

Олег Подойма передвигается на Range Rover на 11 млн рублей. 63-летний депутат и гендиректор птицефабрики "Октябрьская" зарегистрировал машину на счет фирмы. Кстати, в 2019 году его признали одним из самых богатых депутатов НСО: он задекларировал доход в 38,2 млн рублей.

Также в списке автомобилей депутатов Новосибирска — Land Cruiser 200 стоимостью от 6,5 млн рублей, Lexus LX570 за 8 млн, BMW X5M и другие весьма дорогие и просторные машины, значительно отличающиеся габаритами от отечественных "Лад".

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