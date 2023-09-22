Стали известны имена самых несчастных женщин России — список

Эксперты перечислили имена женщин, обречённых на одиночество.

Эзотерики назвали имена женщин, которые не могут найти свою любовь. Об этом сообщили на портале «Рамблер.Гороскопы».

По мнению экспертов, имя человека может повлиять на его судьбу. Они составили топ-6 женских имён, обладательницы которых обречены на неприятности в отношениях. Среди них — Диана, Инна, Оксана, Зинаида, Светлана и Лариса.

Однако девушки с этими именами более сильные и независимые, чем остальные. Они пытаются казаться неприступными, подчёркивают эзотерики.

Каждая из перечисленных девушек постоянно разрушает свои отношения по разным причинам: недостаточная женственность или повышенная эмоциональность. Мужчины отказываются принимать эти факторы.

Тем не менее, встречаются и исключения. Эзотерики уточнили: не всем обладательницам «несчастливых» имён стоит принимать эту информацию на свой счёт.

Напомним, что в Новосибирске жители города заметили школу астрологии с лицензией от Министерства образования.