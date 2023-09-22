Жительница Новосибирска возмутилась открытием школы астрологии в городе

Жителям Новосибирска продают курсы по гаданию за 20 тысяч рублей.

В одном из бизнес-центров Новосибирска жители города заметили школу астрологии с лицензией от Министерства образования. Подробнее об антинаучных курсах рассказал Atas.info.

Обратившаяся в редакцию женщина возмутилась, что школа гадания получила лицензию от Минобра, и требует закрыть шарлатанское заведение.

Как утверждается на сайте "школы", они готовы обучить гармонизации натальных карт, бизнес-астрологии, практической нумерологии, практическом Фэн-шуй, основам саморегуляции и ароматерапии. Самое дешевое из занятий обойдется в 20 тысяч рублей.

Также "школа" готова составить клиентам индивидуальный гороскоп, проконсультировать по вопросам брака, здоровья и бизнес-решений.

Формально такое заведение не нарушает закон, пользуясь лицензией в рамках №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Практическая польза же от знаний, которые продает "школа", научным сообществом не доказана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд в Новосибирске арестовал полицейского по делу о «крышевании» игорного бизнеса.