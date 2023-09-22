Строители из Новосибирска восстановили разрушенный дом в Мариуполе

Новосибирские строители восстановили дом в подшефном квартале Мариуполя.

В последнее время восстановлением мариупольских домов занимаются строители из Новосибирска. Они уже завершили работы на 5 домах из 12, и на 4 из них были выданы итоговые акты. Недавно был получен итоговый акт и на здание по адресу проспект Победы, 49. Вся работа велась в рамках работ по подшефному кварталу сибиряков.

Строители восстановили дома № 17 и 19 на бульваре Меотиды, а также дом № 26 на улице Московская. На доме, который еще находится на этапе завершения работ, готовятся итоговые документы.

"Эти дома имеют 4 этажа и всего 32 квартиры", — сообщил Алексей Колмаков, министр строительства Новосибирской области. Он также отметил, что все эти здания были серьезно повреждены в прошлом и требовали масштабных ремонтных работ, включая восстановление инженерных систем, перекрытий, внутренних и наружных стен, а также установку окон и дверей.

Колмаков подчеркнул, что работы параллельно ведутся на еще 7 домах. Такое восстановление зданий стало возможным благодаря соглашению между строительными компаниями Новосибирска и Мариуполя, которые продолжают сотрудничать в рамках восстановления.

Ранее комбат Панфёров из Новосибирска дал прогноз о сроках окончания СВО.