Суд в Новосибирске арестовал четвёртого экс-полицейского по делу о нелегальных казино

Бывший сотрудник полиции отправится в СИЗО в Новосибирске.

Бывшего начальника ОЭБиПК отдела полиции N 7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску Дениса Фетисова отправили в СИЗО на два месяца по делу о нелегальных казино. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм с заседания по избранию меры пресечения в Центральном районном суде 22 сентября.

Напомним, накануне были задержаны сразу несколько сотрудников районных отделов экономической безопасности и по борьбе с коррупцией. Первым оперативники задержали начальника ОЭБиПК Управления МВД по Новосибирску Сергея Шило. После этого претензии появились и к начальнику ОЭБиПК Ленинского района Денису Фетисову.

Также сегодня суд арестовал на два месяца остальных фигурантов уголовного дела.