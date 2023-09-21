В Новосибирске задержаны трое высокопоставленных полицейских отделов по борьбе с коррупцией

Стало известно, что в Новосибирске задержаны трое полицейских подразделения ОЭБиПК, которых подозревают в коррупционных преступлениях.

Накануне были задержаны сразу несколько сотрудников районных отделов экономической безопасности и по борьбе с коррупцией. Первым оперативники задержали начальника ОЭБиПК Управления МВД по Новосибирску Сергея Шило. После этого претензии появились и к начальнику ОЭБиПК Ленинского района Денису Фетисову.

«Среди задержанных есть сотрудник этого же подразделения из Заельцовского района Максим Абрамов, а также экс-руководитель городского подразделения ОЭБиПК Андрей Хомин»,

- рассказал Сиб.фм источник, знакомый с ситуацией.

Эти четверо полицейских стали новыми звеньями цепочки громких арестов. Напомним, в этом году были задержаны и помещены под арест около 10 сотрудников полиции, работающих по направлению борьбы с коррупцией.

Самым громким арестом стала мера пресечения начальнику Центрального ОЭБиПК УМВД России Александру Умерову, которого вчера оставили в СИЗО до 20 ноября. Его оперативники УФСБ взяли с поличным ещё перед наступлением нового года. Высокопоставленного полицейского обвиняют в получении крупной взятки, по делу с ним пошёл и взяткодатель-предприниматель.