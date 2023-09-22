В Чите школьников научат обращаться с оружием и гранатами

Новую дисциплину будут изучать не все школьники, а только 5,7 и 10 классы.

В школах Читы появится дисциплина, где учащимся будут объяснять, как обращаться с оружием и гранатами. Однако ее будут изучать только 5,7 и 10 классы, сообщает РТК «Забайкалье».

«По новой дисциплине мы перешли от ОБЖ к Основам безопасности и защиты Родины. Учебников еще нет, они вступят только с 1 сентября 2024 года. Но я даю им материалы, есть интернет, и я им потихонечку внедряю это», — прокомментировал нововведение педагог Владимир Апрелков.

Отмечается, что в новый урок также войдут такие важные темы, как программа начальной военной подготовки и стрельба из пневмотических вентовок.

Напомним, в России планируют ввести ежегодную меру поддержи для школьников.