В Госдуме рассказали о правилах призыва осенью 2023 года

В осенний призыв 2023 года основным документом для явки в военкомат будет бумажная повестка.

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правила осеннего призыва в 2023 году останутся без изменений. Основным документом, который будет необходим для явки в военкомат, останется бумажная повестка. Об этом пишет ТАСС.

С его слов, пока реестр воинского учета не будет полностью запущен, электронные повестки могут приходить только в тестовом режиме и дублировать бумажные. Таким образом, процесс явки останется прежним.

В случае неявки по бумажной повестке, штраф может составить до 30 тысяч рублей. Однако это коснется только тех, кто не явится в военкомат с 1 октября. Картаполов подчеркнул, что это правило сохранится без изменений.

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