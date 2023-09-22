В Новосибирске девушка требует с бара полмиллиона за отказ впускать её

Жительница Новосибирска хочет взыскать с одного из баров 500 тысяч рублей за отказ впускать её внутрь.

Сотрудники одного из баров Новосибирска отказались впускать девушку, в результате чего она решила взыскать с заведения полмиллиона рублей. Об этом сообщили на сайте суда.

Согласно материалам дела, девушке без объяснения причины отказали во входе в бар три раза: 13 и 20 мая, а также 30 июня. По её словам, она была одета по дресс-коду и находилась в трезвом состоянии. Отказ в посещении бара девушка сочла необоснованным и обратилась в суд. Теперь она требует с заведения 500 тысяч рублей.

Дело находится на рассмотрении в Дзержинском районном суде. Заседание назначили на 20 ноября.

Напомним, что в баре Новосибирска на улице Воинской произошла потасовка между посетителем и охранниками. Один из гостей заведения заснул, за что его силой вытолкнули на улицу.