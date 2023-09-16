В Новосибирске охранники нанесли травмы посетителю бара

В Новосибирске в баре на улице Воинской посетитель пострадал после потасовки с охранниками.

В Новосибирске в баре на улице Воинской произошла потасовка между посетителем и охранниками 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионально ГУ МВД.

Пострадавший уснул за барной стойкой, однако его резко решили вытолкнуть охранники на улицу. От их действий мужчина получил травмы.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента», — отметили в МВД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске полиция начала проверку после драки со стрельбой на Затулинке. Неизвестные открыли стрельбу и сильно избили девушку, однако заявлений из медучреждений не поступало.