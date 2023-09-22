В Новосибирске 20 дольщикам вернули почти 3 млн рублей

Прокуратура Новосибирска помогла вложившимся в квартиры дольщикам вернуть деньги.

В Новосибирске дольщикам вернули часть вкладов. Прокуратура проверила исполнение застройщиком обязанностей и ускорила выдачу денег, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Установлено, что в отделе судебных приставов на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с застройщика неустоек за несвоевременное исполнение обязательств по передаче квартир собственникам. В мае 2022 его исполнение приостановлено в связи с мораторием, который прекратил свое действие в октябре этого же года", — рассказали в прокуратуре Центрального района.

С мая судебные приставы не обращались к должнику, и потому он не спешил возвращать долг. Теперь же задолженность погашена для 20 дольщиков. Застройщик выплатил почти 3 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что размер пенсии в октябре 2023 года возрастёт до 40 тысяч рублей. Прибавку в 10,5% получат бывшие военные с пенсионным стажем. Размер выплаты зависит от рода войск. Также пенсию пересчитают бывшим сотрудникам полиции, МЧС, прокуратуры, таможни и тем, кто уже получает пенсию по выслуге лет.