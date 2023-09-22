В Новосибирске автобус №28 заполнило дымом

Дым заполнил салон автобуса №28 в Новосибирске.

Утром 22 сентября в Новосибирске в салоне автобуса №28 произошло задымление. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

«Не доехали маленько», — комментирует автор видео.

Пассажиры автобуса сразу покинули салон. Пострадавших нет. Причина задымления пока неизвестна.

Напомним, что в рамках кампании по ремонту дорог в Новосибирске установят 2351 дорожный знак.

Ранее в Новосибирске произошла массовая эвакуация автомобилей с тротуара на проспекте Маркса. Разгоном нарушителей уже неделю занимаются активисты движения «СтопХам».