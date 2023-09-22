В Новосибирске до конца сентября сдадут дорогу-дублер Бердского шоссе

Ремонтные работы оттягивались из-за дождей.

Дорогу-дублер Бердского шоссе отремонтируют до конца сентября в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

22 сентября Локоть посмотрел, как проходит ремнот дороги. Работы ведутся от улицы Выборной до села Новолуговое.

Мэр города отметил, что это альтернативная дорога для движения из Первомайского района в Октябрьский. Также на ней будет выход на ТЭЦ-5 и затем на улицу Кирова.

Сроки по ремонту дороги оттягивались из-за дождей. Подрядчик пообещал, что сдаст дорогу до холодов.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске замгенпрокурора Демешин раскритиковал реализацию концессий.