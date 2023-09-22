В Новосибирске замгенпрокурора Демешин раскритиковал реализацию концессий

Он сказал, что в прокуратуру поступает много жалоб.

В Генпрокуратуру РФ поступает много жалоб на плохую реализацию концессий. Об этом рассказал замгенпрокурора Дмитрий Демешин на совещании в Новосибирске.

По его словам, СФО находится на третьем месте по проектам строительства социальных объектов. Но, как отмечает Демешин, жители позитивных изменений не наблюдают.

«Постоянно в органы прокуратуры поступают обращения о ненадлежащей работе учреждений образования, здравоохранения, переполненных и тлеющих полигонах твердых коммунальных отходов, разрушающейся инфраструктуре коммунальных комплексов», — перечислил Демешин.

Замгенпрокурора поставил задачи перед прокурорами Красноярского края, Омской, Новосибирской и Томской областей оценить действия муниципальных администраций и хозяйствующих субъектов, участвующих в концессиях. Ход исполнения проконтролирует управление Генпрокуратуры РФ по СФО.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске породистая собака покусала 14-летнюю девочку.