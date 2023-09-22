В Новосибирске крыс с мусорных площадок прогонят специалисты

Мэрия Новосибирска привлекла компанию, которая обработала мусорные площадки от крыс.

После жалобы жителей Новосибирска на крыс в центре города прокуратура начала проверку. Её результатом стала обработка от крыс площадок хранения контейнеров с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Крыс около мусорных контейнеров заметили на улице Трудовая. Управляющая компания нарушила правила складирования пищевого мусора, и это привлекло грызунов.

«По требованию прокурора города мэрией была привлечена специализированная компания, которая на месте провела дезинфекционные мероприятия», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство продолжит и дальше принуждать администрацию соблюдать законодательство о твердых бытовых отходах.

Ранее Анатолий Локоть назвал Новосибирск фабрикой по производству мусора. Мэр заявил, что Гусинобродский полигон может просуществовать еще около пяти лет при нынешних объемах вывоза, но после этого нужно будет закрыть его на рекультивацию.