В Новосибирске мальчика, выпавшего с восьмого этажа, перевели из реанимации

Ребенку стало гораздо лучше. Теперь он в обычном отделении.

Семилетнего мальчика, выпавшего с восьмого этажа в Новосибирске, перевели из реанимации. Пострадавшему ребенку стало лучше. Сейчас мальчика перевели в обычное отделение, где он продолжает лечение. Об этом рассказал главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Семилетнему мальчику предстоит еще долгая реабилитация. Однако состояние ребенка стабильное.

Инцидент произошел 16 сентября. Ребенок сорвался с балкона и упал на крышу подвального помещения в Октябрьском районе. Его экстренно доставили в больницу. За жизнь ребенка пришлось бороться медикам.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в зоне СВО погиб 33-летний Максим Почтарь из Бердска.