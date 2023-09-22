В зоне СВО погиб 33-летний Максим Почтарь из Бердска

10 марта этого года Максим подписал контракт с ВС РФ.

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине погиб рядовой Максим Почтарь. Он проходившил военную службу по контракту. Об этом сообщает «Бердск Онлайн».

Максим родился 27 июля 1990 года в Бердске. Окончил бердскую 12-ю школу. После школы устроился на работу. 10 марта 2023 года заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. После этого отправился в зону СВО.

Сослуживцы рассказывают, что при выполнении огневых задач Максим неоднократно проявлял смелость и решительность. Почтарь был специалистом высокого уровня. Боец пользовался авторитетом для всего личного состава батальона.

Церемония прощания с Максимом Почтарем состоится 24 сентября.

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