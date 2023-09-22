В Новосибирске местный житель продает кофейню за 2,3 млн рублей у метро «Студенческая»

Кофейня находится рядом со студенческим общежитием и школой.

В Новосибирска мужчина продает кофейню у метро «Студенческая». Цена бизнеса — 2,35 млн рублей. Такая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Кофейня находится рядом со студенческим общежитием и школой. Именно поэтому в ней всегда есть люди. Выручка в день составляет от 30 до 40 тысяч рублей.

Владелец говорит, что нехватки сотрудников нет. Бизнесом занимается управляющий.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске получили отопление 1012 объектов.