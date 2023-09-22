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общество

В Новосибирске отопление получили 1012 объектов

Фото: Pexels.com

Тепло дали в 518 образовательных и 201 медицинское учреждение.

Сегодня, 22 сентярбря, в Новосибирске более тысячи объектов города получили долгожданное отопление. Об этом сообщает Телеграм-канал СГК.

Среди этих объектов 518 образовательных учреждений, таких как школы, детские сады, интернаты, колледжи и вузы, что составляет более 65 процентов от общего числа образовательных учреждений в городе.

Также отмечается, что 201 медицинское учреждение, что составляет 80 процентов от общего числа медицинских учреждений в городе, получили стабильное отопление.

Остальные подключенные объекты включают в себя общественные учреждения и отдельные многоквартирные дома.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске подключено к теплу 93 процента детских садов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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