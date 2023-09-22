В Новосибирске подключено к теплу 93 % детских садов

В Новосибирске с 25 сентября начнут подключать к теплу жилые дома.

В Новосибирске тепло дали в большинстве детских садов (93%) и школ (79%). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подключение к теплу объектов социальной сферы продолжается, а с понедельника, 25 сентября, начнут подключать уже жилые дома.

«На разворот всей отопительной системы городским службам дано 10 дней», — говорится в сообщении.

Если в момент запуска отопительной системы возникнут неполадки, то можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Напомним, Сиб.фм опубликовал онлайн-карту подключения к отоплению на сентябрь 2023.