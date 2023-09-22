В Новосибирске парень ехал на автобусе, зацепившись за бампер

Очевидцы инцидента сняли видео возле остановки «Виталия Потылицына».

В новосибирском микрорайоне «Плющиха» увидели парня, зацепившегося за автобус под номером 95. Видео инцидента опубликовали в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что молодой человек зацепился за автобус сзади и проехал какое-то расстояние. Очевидцы сняли видео возле остановки «Виталия Потылицына».

Если парень окажется несовершеннолетним, то его родителей могут наказать за ненадлежащее воспитание. Если же молодой человек окажется старше 18 лет, то ему могут выписать штраф.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске до конца сентября сдадут дорогу-дублер Бердского шоссе.