В Новосибирске полиция устроила облаву на мигрантов — выдворены 15 нелегалов

Полиция выдворила 15 мигрантов из Новосибирской области.

В Новосибирской области полиция устроила облаву на нелегалов и выдворила 15 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Рейды проводились в рамках операции «Рынок», направленной на выявление нарушений миграционного законодательства. Как отметили в пресс-службе, правоохранители проверили документы работников торговых точек и рынков, а сотрудники дорожно-патрульной службы проконтролировали поведение на дорогах прибывших из зарубежья граждан.

«В результате проведённой работы стражи правопорядка проверили более тясячи иностранцев и выявили 19 административных правонарушений в области миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, 13 нелегалов привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За территорию РФ выдворили 15 мигрантов.

Напомним, что в Новосибирской области официально проживают более 62 тысяч мигрантов.