В Новосибирске водитель автокрана наехал на школьницу на пешеходном переходе

Ребенка доставили в больницу. На месте ДТП работает полиция.

Сегодня, 22 сентября, вечером в Дзержинском районе произошло ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирска.

Водитель грузового автомобиля МАЗ (автокран), двигался по ул.Проспект Дзержинского. По дороге водитель наехал на девочку 2011 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Ребенка доставили в больницу.На месте ДТП работают правоохранители. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске породистая собака покусала 14-летнюю девочку.