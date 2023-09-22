В Новосибирске водитель сбил 15-летнюю девочку на переходе

В Новосибирске 15-летняя девочка пострадала от наезда на неё машины.

Утром в пятницу, 22 сентября, на 15-летнюю девочку наехал водитель автомобиля Шевроле Ланос. Пострадавшую доставили с травмами в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП произошло в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Волочаевская. За рулём Шевроле был 82-летний водитель, которые нахал на девочку на нерегулируемом переходном переходе ("зебре") около дома №64.

Характер травм подростка предстоит уточнить врачам. Наряд ДПС на месте устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности жестокого избиения беременной женщины в Новосибирске. По словам местных жителей, подозреваемого задержали в восемь часов утра. Он находился в неадекватном состоянии. Обнажённый мужчина громко кричал и разбивал всё подряд.