В Новосибирской области продают KFC за 54 млн рублей

В Новосибирской области выставили на продажу ресторан KFC за 54 млн рублей.

За 54 миллиона рублей продают ресторан KFC в Бердске в Новосибирской области. Объект площадью 344,3 квадратных метра размещён на первом этаже жилого дома №90 на улице Ленина.

Несмотря на то, что информации о желании сохранить направленность бизнеса на сферу общепита нет, потенциальный владелец сможет получать с аренды 450 тысяч рублей ежемесячно, что позволит окупить все затраты в течение десяти лет.

Изначально договор аренды заключили на двадцать лет. Если превысить минимальный порог оборота, то оплата будет производиться пропорционально доходу.

Напомним, что в Новосибирской области американские общепиты постепенно переходят под бренд Rostic’s.