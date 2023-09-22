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общество

В «Уральских авиалиниях» рассказали о судьбе севшего в поле под Новосибирском самолёта

Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Стало известно будущее севшего в поле Новосибирской области самолёта.

22 сентября в пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали о судьбе севшего в поле под Новосибирском самолёта Airbus A320.

«Самолёт пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки», — говорится в сообщении.

Перевозчик также подчеркнул, что на это может уйти несколько месяцев, поэтому сейчас на самолёте нужно выполнить работы по хранению.

К концу этой недели вокруг самолёта установят ограждение. Airbus A320 постоянно находится под присмотром охранного предприятия. Сотрудники живут в тёплых времянках, рассчитанных на шесть человек.

Ранее в «Уральских авиалиниях» рассказали о повреждениях самолёта.

Напомним, что 12 сентября самолёт компании «Уральские авиалинии» направлялся из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле Убинского района.

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Диана Джафарова
журналист

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