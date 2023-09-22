Врач Басси назвал первый признак рака поджелудочной железы

Речь идет о безболезненной желтухе.

Британский гастроэнтеролог Асиш Басси рассказал, что желтушность лица может быть указывать на рак поджелудочной железы, пишет RuNews24.ru со ссылкой на Express.

По словам специалиста, на ранних стадиях кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок, а также появляются боли в животе и снижается вес.

Басси подчеркнул, что данное заболевание еще называют «тихим», так как на первой стадии оно протекает практически бессимптомно.

Напомним, онколог Копосов назвал самую опасную генетическую мутацию.