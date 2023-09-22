Житель Новосибирска нашел гриб-головач весом 5 кг

В лесу под Новосибирском нашли пятикилограммовый гриб.

В социальной сети ВКонтакте в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» появилась информация о находке грибника из Новосибирска. Мужчина обнаружил огромный головач весом 5 килограммов в Коченёвском районе и опубликовал фото своей находки.

Головачи, которые довольно распространены в Новосибирской области. Они не только съедобны, но и могут быть использованы для производства лекарств. Споры головача могут помочь при лечении плеврита, диабета и бронхиальной астмы, а также туберкулёза лёгких. Часто из-за их размеров и формы головачи получают прозвище «драконьи яйца».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирскую область накроет снегом на этих выходных. Жителей региона ожидает арктический холод из Ханты-Мансийска до +2 градусов.