Жительницу Новосибирской области осудят за организацию игорного клуба

В Новосибирске женщину осудят за организацию подпольного казино.

Оперативники правоохранительных органов Новосибирской области раскрыли подпольное казино в городе Обь. Его организатору, местной жительнице, предъявили объявление по ч.2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи СК РФ по НСО завершили расследование, и установили, что с января по май 2023 года девушка и еще несколько неустановленных лиц арендовали нежилое помещение в городе Обь, разместили в нем игровые автоматы и другое оборудование, а сама женщина контролировала работу игрового зала и принимала оплату от игроков.

Обвинение с собранными доказательствами направили в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске экс-главу ОЭБиПК Хомина арестовали по делу о нелегальных казино. Это очередной фигурант по делу о «крышевании» игорного бизнеса.