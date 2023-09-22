В Новосибирске экс-главу ОЭБиПК Хомина арестовали по делу о нелегальных казино

Суд в Новосибирске отправил экс-главу ОЭБиПК Хомина в СИЗО.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО еще одного фигуранта по делу о «крышевании» игорного бизнеса. Экс-руководитель городского подразделения ОЭБиПК Андрей Хомин под арестом пробудет 2 месяца. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Напомним, правоохранители были задержаны 21 сентября. Они подозреваются в коррупционных преступлениях. По словам источника Сиб.фм, дело имеет отношение к сети нелегальных казино в Новосибирске.

Как ранее писал Сиб.фм, суд в Новосибирске отправил начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило в СИЗО.