Инфекционист Степанова назвала коварные признаки ВИЧ

Специалист напомнила, что основной путь передачи вируса — половой.

Врач-инфекционист, руководитель Центра вакцинации университетской клиники H-Clinic Екатерина Степанова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что вич-инфекция чаще всего передается половым путем.

При этом, по словам специалиста, ошибочно думать, что вирус передается через бытовые контакты: объятия, поцелуи, рукопожатия, совместные приёмы пищи, при посещении бассейна.

Степанова отметила. что в некоторых случаях организм человека сразу резко реагирует на вирус: через 2–3 недели после небезопасного контакта поднимается температура, увеличиваются лимфоузлы, человек может внезапно тяжело заболеть, а потом резко выздороветь.

Она добавила, что определить то, что инфекция распространилась слишком сильно, можно по грибковым и гнойным поражениям кожи и слизистых, повторной пневмонии и туберкулёзу, резкому снижению веса. Эти симптомы могут быть и не связаны с ВИЧ, для того чтобы проверить наверняка, необходимо сдать анализ на ВИЧ, резюмировала эксперт.

Напомним, в минздраве Новосибирской области высказались о дефиците лекарств от ВИЧ-инфекции.