К перенёсшему операцию певцу Игорю Николаеву не пускают родственников

Российский артист перенёс операцию и восстанавливается после болезни.

Игорь Николаев, народный артист России, который недавно перенес операцию на сердце, уже начал восстанавливаться и заниматься гимнастикой, пишут СМИ.

После госпитализации из-за сердечных проблем, 63-летнего композитора поместили в одноместную палату в хирургическом отделении. В первые дни после операции его состояние было тяжелым, однако с каждым днем оно улучшается. Сейчас Игорь Николаев уже может передвигаться по палате и выполнять гимнастические упражнения.

Из-за противокоронавирусных ограничений родные пока не могут навестить артиста в больнице, утверждают СМИ. Однако, если врачи не обнаружат осложнений в процессе его восстановления, Николаев сможет вернуться домой уже на следующей неделе.

Напомним, на прошлой неделе Николаева перевели в реанимацию на фоне ухудшения состояния.