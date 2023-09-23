Комбат Панферов высказался о прошедших выборах губернатора Новосибирской области

Выборы губернатора Новосибирской области проходили 8-10 сентября этого года.

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов оценил результаты выборов губернатора Новосибирской области, которые прошли с 8 по 10 сентября. В интервью журналистам Сиб.фм он подчеркнул, что он не сомневался в победе Андрея Травникова.

«То, что Андрей Травников будет губернатором, я не сомневался по той простой причине, что он единственный человек, который очень хорошо ориентируется в ситуации. У которого дееспособное правительство. Президент дал оценку и фактически сказал, что можете выбираться, потому что вы задачи, которые ставили на первый срок, выполнили», — подчеркнул Панферов.

Первый вице-спикер регионального парламента также подчеркнул, что губернатор Андрей Травников является человеком, который знает все ошибки, которые произошли. По словам Панферова, Травников способен понимать, где, что и как сделано или не сделано.

Ранее Сиб.фм сообщало, что новосибирский офицер рассказал об освобождении пленных бойцов СВО.