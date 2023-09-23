Минздрав в Новосибирске прокомментировал заявления о карантине в больницах из-за COVID-19

Заболеваемость в регионе находится на низком уровне.

В Министерстве здравоохранения Новосибирска высказались по поводу слухов о введении карантина в больницах города из-за коронавируса.

«В связи с сообщениями средств массовой информации о «введении в больницах Новосибирской области карантина в связи с обострением ситуации с коронавирусом» министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает, что никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях Новосибирской области не вводилось», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Новосибирской области также действуют профилактические меры для предотвращения инфекционных заболеваний. Отмечается, что в регионе заболеваемость жителей области COVID-19 находится на низком уровне.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Ростовской области школьница уронила телефон на зарядке в ванну и умерла.